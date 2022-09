Voorbode van diefstal? Dierenbeul knipt manen en staart showpaarden

Drie volbloed Arabische showpaarden van Jochin Dehullu (35) en Steffi Demeulenaere (30) uit Bellegem zullen even geen shows kunnen doen. Een onbekende dierenbeul knipte vorige week hun manen en staart af. “Geen idee waarom iemand zoiets zou doen, maar er zijn gevallen bekend waarbij het afknippen van de staart een voorbode van diefstal is”, zegt Jochin.

Het koppel fokt sinds enkele jaren Arabische paarden. Op een weiland in Moorsele stonden vorige week vier van hun vijf paarden buiten. Dinsdagmorgen merkte het koppel op dat de staart en manen van drie van hun paarden erg ruw bijgewerkt waren. “Normaalgezien komt die staart tot op de grond en hangen de manen mooi over de nek”, vertelt Jochin Dehullu. “Nu waren die erg kort en onregelmatig afgeknipt. We kunnen ons niet indenken wie dit gedaan kon hebben, al moet die wel iets van paarden kennen. Onze merrie is heel schichtig en laat niet zomaar mensen in de buurt komen.”

“Ook naar de reden van deze mishandeling hebben we het raden. In de streek zijn er geen gelijkaardige gevallen bekend, maar in Limburg wel. Daar bleek het afknippen van de staart of de manen een soort markering te zijn voor dieven. De bijgeknipte paarden werden enkele dagen later gestolen. Daarom houden wij de onze zeker nog enkele weken binnen. We dienden ook klacht in bij de politie voor dierenmishandeling.”

“Het is vooral jammer dat de manen en de staart erg traag groeien, het kan jaren duren voor die terug dezelfde lengte hadden als voordien. Zowel mijn vrouw Steffi als ik zijn gepassioneerd door paarden en startten twee jaar geleden met onze eigen stamboom van Arabische volbloedpaarden. Die zijn niet bedoeld voor de sport, maar enkel voor shows en daarbij zijn de staart en de manen net heel belangrijk. De drie getroffen paarden zullen nog lange tijd niet kunnen meedoen, gelukkig kunnen we intussen wel verder blijven kweken.”