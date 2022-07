Voorbijganger vindt overleden vrouw (81) naast caravan op camping in Koksijde: “Onderzoek gestart naar verdacht overlijden”

Politie en gerecht onderzoeken deze middag een verdacht overlijden op een camping in Koksijde. Daar werd een vrouw rond 9.00 uur vanmorgen dood aangetroffen naast een caravan. Volgens de wetsdokter gaat het om een verdacht overlijden. Het gaat om een vrouw van 81 jaar uit Moeskroen die al veertig jaar met haar man naar de camping kwam.

Het was kort na de middag toen de vrouw levenloos werd aangetroffen aan haar caravan. Dat gebeurde op camping Liefoord in de Robert Vandammestraat in Koksijde.

Het gaat om een militaire camping vlakbij de luchtmachtbasis van Koksijde. Via een zijweg in de Robert Vandammestraat is de camping te bereiken, achteraan ligt de eigenlijke basis. Vooraan de camping staat caravans opgesteld en staan enkele chalets, achteraan liggen kleine bungalows.

De camping is voor alle bezoekers toegankelijk en heeft naast een taverne ook een klein openluchtzwembad. Een van de bezoekers zag na de middag hoe een vrouw levenloos naast haar caravan lag.

Onderzoek loopt

De hulpdiensten werden gebeld maar hulp kon niet meer baten. De vrouw bloedde naar verluidt uit haar neus en was overleden. Een wetsdokter kwam ter plaatse en de brandweer plaatste een tent aan de caravan.

“Het parket kan bevestigen dat er een onderzoek loopt naar een verdacht overlijden van een vrouw op een camping in Koksijde”, meldt het parket van West-Vlaanderen. “Meer gegevens zijn er nog niet en het onderzoek naar de omstandigheden van haar dood loopt nog.”

De politie is bezig met het onderzoek. Er volgt een autopsie om de doodsoorzaak te achterhalen. De camping is niet afgesloten.

(JH)