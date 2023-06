Volkse wijk De Barakken is Franse vandalen spuugzat: brengt een hek aan de grens soelaas?

In de nacht van dinsdag op woensdag bleek de volkse wijk De Barakken in Menen andermaal het speelveld te zijn van enkele vandalen. Ze plaatsten winkelkarretjes dwars over straat, waardoor de Moeskroenstraat afgesloten werd. Een uiterst gevaarlijke situatie en meteen ook de zoveelste in wat ondertussen een eindeloze reeks lijkt. Er wordt ondertussen openlijk gesproken over het plaatsen van een omheining.

Dat De Barakken al maanden geplaagd worden door vandalen, veelal jongeren uit Frankrijk, is een publiek geheim. Bushokjes worden er aan de lopende band gesloopt, wassalons compleet tot gort geslagen en winkelwagens vormen er gedroomde projectielen.

Het bushokje in de Moeskroenstraat, pal op de grens, wordt ondertussen niet meer gerepareerd omdat het steeds opnieuw het doelwit is van de jonge vandalen. De bewoners van De Barakken zijn de overlast grondig beu en ook bij zowel de ordediensten als het stadsbestuur is de maat meer dan vol. Enkele maanden geleden plaatste burgemeester Eddy Lust zijn handtekening onder een nieuw en vooral erg daadkrachtig decreet, dat de politie de mogelijkheid gaf extra controles uit te gaan voeren.

Spierballengerol

Spierballengerol dus, waar de vandalen zelf weinig van onder de indruk blijken te zijn. Dat werd helaas opnieuw duidelijk dinsdagnacht, toen ze met winkelwagentjes de Moeskroenstraat barricadeerden. Een uiterst gevaarlijke situatie, met winkelwagens die voor automobilisten nagenoeg onzichtbaar zijn. Het volledige tafereel werd door enkele buurtbewoners gefilmd, mensen die moegetergd zijn en hopen dat er een einde komt aan de overlast in hun buurt.

Bij de politie klinkt het alvast dat hun acties vruchten hebben afgeworpen en dat de overlast al is gedaald. Toch maken ze ook duidelijk dat het een erg moeilijke opgave blijft. De grens is en blijft immers een zone waar het voor onverlaten erg gemakkelijk is de politie te ontvluchten. In het geval van het bushokje en de winkelkarretjes volstaat het om enkele centimeters achteruit te stappen en de vandalen staan in Frankrijk. Einde bevoegdheid van de Belgische politie, extra irritatie bij de buurt die het allemaal moet ondergaan.

Hek

“Er zijn volop gesprekken aan de gang met de Franse politie”, liet politiezone Grensleie in een reactie weten. “Daarnaast roepen we ook de inwoners op om alert te blijven en dergelijke situaties te gaan filmen. Dit kan ons helpen om de daders te identificeren.”

“Daarnaast worden de opties bekeken om op die locatie een hek te plaatsen, wat het voor daders heel wat moeilijker zou maken zomaar de grens over te steken. Dat is echter een project waarbij heel wat vergunningen nodig zijn, vergunningen waarvoor de aanvragen ondertussen al werden ingediend.”