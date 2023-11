Vluchtmisdrijf na aanrijding van verkeersremmers in Kerkstraat in Koekelare

In de Kerkstraat in het centrum van Koekelare pleegde een bestuurder van een onbekend voertuig maandagochtend vluchtmisdrijf na de aanrijding van de betonnen bollen op de weg, die dienen als verkeersremmers. De brandweer moest de weg komen vrijmaken.

De besmeurde weg in de Kerkstraat werd maandagochtend rond 8.10 uur opgemerkt. De Kerkstraat ter hoogte van de school De Negensprong is een kleine schoolstraat waar in het midden drie gele betonnen bollen gevestigd zijn om de doorgang voor het verkeer te verhinderen.

Een onbekende bestuurder reed vermoedelijk tussen 7.30 uur en 7.45 uur over die grote bollen heen. Ze vertonen schade aan de bovenzijde. De bestuurder pleegde daarna vluchtmisdrijf. Ook de wagen liep vermoedelijk flinke schade op, want op de weg lagen grote plassen olie en enkele brokstukken. De brandweer van Koekelare kwam langs om alles op te ruimen. De politie is een onderzoek gestart naar het ongeval. (JH)