Vlaams Belang voert in Roeselare actie voor veilige stationsbuurt

Donderdagochtend heeft Vlaams Belang een korte symbolische actie gevoerd voor meer veiligheid in de stationsbuurt.

“Vorige zondag was de Roeselaarse stationsomgeving weeral het toneel van geweld”, begint Immanuel De Reuse te vertellen. “Deze keer was een 14-jarige jongen het slachtoffer van slagen en verwondingen door zo’n vijftiental daders. Voor het Vlaams Belang is het al langer meer dan genoeg geweest. Al jaren vraagt het Vlaams Belang naar een harde aanpak van de overlast en criminaliteit in en rond het station. Op onze vraag ging de gemeenteraad in zitting op 27 september jl unaniem akkoord met de vraag dat het stadsbestuur dringend actie zou ondernemen om het veiligheidsbeleid aan te scherpen en elke vorm van overlast aan te pakken.”

“Maar nog steeds is er in en rond het station weinig te zien van de nieuwe aanpak. Nog steeds stellen wij – en de Roeselaarse burger – vast dat de overlast er nog steeds is. Dit zorgt er voor dat het onveiligheidsgevoel niet wegebt en vele Roeselarenaars, maar ook bezoekers van buiten de stad, deze buurt mijden. Ondanks dat dit een plaats zou moeten zijn waar mensen elkaar ontmoeten, het openbaar vervoer nemen, … genieten van onze stad. Vlaams Belang eist een concreet actieplan!”