Vijftiger aangehouden voor moordpoging op ex-partner in Roeselare, uitdagend sms’je was de druppel

In de Spoelstraat in Roeselare vond vrijdagavond een gijzeling plaats. Een dertigtal mensen werd uit hun woning geëvacueerd en verschillende straten afgezet. De 53-jarige dader is de ex-vriend van de bewoonster. Een uitdagend sms’je deed bij hem de stoppen doorslaan. Hij werd aangehouden voor poging tot moord.

In het huis in de Spoelstraat werden de bewoners van het huis, Cindy R. met haar twee kinderen, een zoon en een dochter, gegijzeld door Bob C., de ex-partner van de vrouw. De man arriveerde omstreeks 20 uur met de fiets aan het huis. Hij had een hakbijl bij zich waarmee hij de voordeur kon openen. De vrouw kon samen met haar 11-jarige dochter tijdig richting badkamer vluchten. Haar zoon (14) kon ontsnappen via een raam. Even later mocht de dochter het huis verlaten, waardoor de gijzelnemer nog alleen met zijn ex in het huis achterbleef.

De politiediensten rukten met man en macht uit. Bij zo’n dertig buurtbewoners werd er aangebeld met de vraag om de woning te verlaten, bevestigt Carl Vyncke, woordvoerder bij de politiezone RIHO. Ze werden een tijdlang opgevangen in een nabijgelegen café. Verschillende straten werden voor de veiligheid afgezet. Uit angst voor een gasontploffing sloot Fluvius de gastoevoer af. Omstreeks 22.30 uur kwam er een einde aan de gijzeling nadat de speciale eenheden het huis binnendrongen. Daarbij raakte de vrouw gewond. De gijzelnemer werd opgepakt door de politie. Daarna konden de buurtbewoners opnieuw naar huis. “Een 53-jarige man werd gisteravond gearresteerd na feiten in de woning van zijn ex-vriendin in Roeselare”, klonk het zaterdagvoormiddag officieel bij het parket. “Hij zal bij de onderzoeksrechter voorgeleid worden op verdenking van woonstschennis met braak, wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging tot moord op zijn ex-partner. De vrouw raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.”

Die besliste ondertussen om de vijftiger aan te houden op verdenking van woonstschennis met braak, wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging tot moord op zijn ex-partner. De raadkamer in Kortrijk zal dinsdag moeten oordelen of de man al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.

De vijftiger had een tijdlang een relatie met de vrouw, maar die liep een klein jaar geleden op de klippen en dat kon hij niet verkroppen. Hij daagde al verschillende keren op aan de woning en zorgde er voor problemen. Vrijdagavond bereikte de ruzie een kookpunt toen Bob een berichtje kreeg van zijn ex met de boodschap dat ze ‘eens goed aan hem zou denken tijdens de seks’. Hij postte een printscreen van het bericht online met een onheilspellende boodschap en trok naar de woning in de Spoelstraat.