Vijf Club Brugge-supporters opgepakt na bestorming frituur in Sint-Pieters

Enkele uren na de wedstrijd tussen Club Brugge en Cercle zijn vijf heethoofden opgepakt. Het gaat om supporters van Club Brugge die een frituur bestormden waar op dat moment supporters van groen-zwart binnen zaten te eten. “We hebben de deur dichtgehouden, waarop ze een ruit ingooiden”, zegt de zaakvoerder. Bij de politie bevestigen ze het incident.

De politie was zondag al met extra manschappen aanwezig. Aanvankelijk leek alles rustig te verlopen, maar enkele uren na de wedstrijd liep het dan toch mis. Omstreeks 18.30 uur probeerde een groep Club-supporters namelijk frituur De 4 Seizoenen in Sint-Pieters te bestormen. Beelden tonen dat het gaat om een grotere groep – volgens de zaakvoerder bestaande uit een twintigtal mensen.

“Op dat moment zaten hier verschillende Cerclefans iets te eten. Wellicht hadden ze dat gezien”, bevestigt de zaakvoerder. De aanwezigen zagen het onheil komen en slaagden erin de deur dicht te houden. Daarop sloegen de heethoofden een venster van de frituur in. Er werd ook pyrotechnisch materiaal afgestoken. Uiteindelijk sloegen ze op de vlucht toen de politie arriveerde. “We zijn nu bezig met de schade op te meten. De politie deed daarvoor ook de nodige vaststellingen”, zegt de zaakvoerder van de frituur.

Geen gewonden

Bij de politie van Brugge bevestigen ze het incident. “Er was inderdaad melding van een bestorming van een frituur in de buurt van de Veemarkt”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Er werd daarbij effectief ook pyrotechnisch materiaal afgestoken. Gewonden vielen er niet, maar er is wel schade aangebracht aan de zaak.”

De politie slaagde er uiteindelijk in om vijf heethoofden op te pakken. De zaak wordt nu verder onderzocht. De politie bleef na de bestorming en het inrekenen van de heethoofden nog enige tijd ter plaatse. De brandweer timmerde het gesneuvelde venster dicht. (MM)