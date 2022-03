Vier piepjonge daders op heterdaad betrapt terwijl ze scoutslokaal zwaar vandaliseren: “De jongste amper negen jaar”

Zondag werden de lokalen van de Komense scouts lelijk toegetakeld door enkele vandalen. De daders konden op heterdaad worden betrapt en werden reeds in handen van de politie gegeven. “Daders tussen de 9 en de 12 jaar oud, die voor duizenden euro’s schade hebben aangericht. We begrijpen het gewoon niet!” De verontwaardiging bij de leiders is groot.

Augustin Durnez, hoofdleider van de Komense scouts, probeert de daad van gratuit geweld nog steeds te plaatsen. “In het verleden waren we al eens slachtoffer van vandalisme”, zucht hij. “Onze lokalen hadden toen nog ordinaire deuren zonder stevige sloten en enkele onbekenden hadden de boel geforceerd.”

“Ze sloopten wat materiaal, gooiden alles wat we hadden van voeding tegen de grond en gingen lopen met eender wat ze als waardevol beschouwden. We waren dan ook maar wat tevreden toen we enkele maanden geleden nieuwe deuren met stevige sloten konden laten steken. Het zou ons nooit meer overkomen dachten we toen, de ontnuchtering was groot.”

Op heterdaad betrapt

Zondagmorgen waren er reeds sporen van schade op de deuren te vinden, al raakte niemand de lokalen binnen. “Toen ik aan de lokalen passeerde zag ik sporen van iemand die de boel had proberen te forceren”, gaat Augustin verder. “Zoals voorzien verwittigde ik de politie, die de nodige vaststellingen deed. Rond 16:00 uur vertrok ik in de richting van mijn grootouders en besloot nog eens te gaan kijken. Het is toen dat ik die gasten bezig zag.”

De hoofdleider zag hoe vier jonge kerels stenen naar de gebouwen aan het gooien waren en greep meteen in. “Ik parkeerde mijn wagen en liep meteen naar de gasten toe”, klinkt het. “Ze namen de benen maar ik slaagde er toch in één van die rekels bij de kraag te vatten en de politie te bellen.

Tussen 9 en 12 jaar

“De ordediensten waren in geen tijd hier ter plaatse en de jonge knaap liet al snel weten wie zijn 3 kompanen waren. We vielen van de ene verbazing in de andere. Niet alleen klonk het doodleuk dat hij en zijn vrienden zich verveelden en dus maar even onze gebouwen wilden slopen. Al snel bleek ook dat ze tussen de 9 en 12 jaar oud waren. Zo jong en al meteen zo een daden op hun kerfstok hebben? Het zijn dingen die we maar moeilijk kunnen begrijpen.”

Over het totaalplaatje van de schade is er nog geen duidelijkheid, al is het duidelijk dat er diep in de buidel gaat getast worden. “De verzekeringen zullen een deel voor hun rekening nemen maar ook de daders zullen hun deel moeten doen”, sluit Augustin af. “Wij willen vooral in dialoog gaan met hun ouders want dergelijk gedrag kan niet onbestraft blijven.”

De 175 scouts zullen komend weekend de lokalen opruimen, zodat hun activiteiten niet in het gedrang komen.

(CL)