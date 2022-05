Veroordeelde kinderverkrachter uit Brugge zit op Ibiza, gerecht zet hem op Most Wanted-lijst

Het Openbaar Ministerie vroeg nochtans zijn onmiddellijke aanhouding vrijdag. Maar V., die niet zelf in de rechtbank aanwezig was, werd nergens aangetroffen. Dat melden VTM en Het Laatste Nieuws.

De politie passeerde dit weekend nog eens langs zijn woning, maar zonder succes. Hij zat bij een vriendin in Nederland, zo blijkt nu. En van daar nam hij de eerste vlucht richting Ibiza. “Lekker warm hier”, zo postte hij op zijn Facebookpagina.

Op VTM Nieuws, dat hem kon spreken, zegt hij dat hij niet gevlucht is. Hij wil in beroep tegen zijn veroordeling en zegt dat hij dat daar beter kan voorbereiden.

Most Wanted

Het gerecht heeft dinsdag de 54-jarige Rony Van Weyenberg, die vrijdag door het Gentse hof van beroep veroordeeld wegens de verkrachting van een minderjarige tot 6 jaar gevangenisstraf en 10 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, op de Belgische Most Wanted-lijst geplaatst. Dat meldt de federale politie, die ook een opsporingsbericht verspreidt. De man plaatste zondag op Facebook een bericht dat hij op Ibiza zit met de boodschap “lekker warm hier”.

Rony van Weyenberg was vrijdag niet in de rechtszaal tijdens de uitspraak. “Het hof van beroep beval in het arrest op 20 mei zijn onmiddellijke aanhouding, maar de politiediensten konden hem niet meer aantreffen op zijn thuisadres. De man maakt intussen het onderwerp uit van een nationale én van een internationale seining op basis van een Europees Aanhoudingsbevel”, zegt de federale politie.

In het kader van de internationale opsporing werd het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie ingeschakeld, dat samenwerkt met FAST-teams in het buitenland. De man werd dinsdag op de “Belgium’s Most Wanted”-lijst geplaatst, de lijst met de door ons land meest gezochte voortvluchtige criminelen. (Belga)