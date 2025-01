Verontrustend bericht uit gevangenis van Brugge: “Er gaan bommen ontploffen in stations van Blankenberge en Kortemark”

Afgelopen nacht was het alle hens aan dek bij de politie in Kortemark en Blankenberge. Rond middernacht liep een anoniem telefoontje binnen “dat twee mannen op twee adressen in de regio bommen aan het klaarmaken waren om die in de stations van Kortemark en Blankenberge te laten afgaan.” De huiszoeking bij de twee mannen én de sweeping in beide stations was negatief. Uit onderzoek bleek… dat het telefoontje uit de gevangenis van Brugge kwam. Met de bedoeling de twee mannen, ‘klikkers’ in een eerder dossier, erbij te lappen.

De vreemde nacht startte woensdagnacht even voor middernacht toen er een anoniem telefoontje binnenliep bij de politie. Waarom er precies naar de lokale politie gebeld werd is niet duidelijk. Vermoedelijk dacht de beller dat het nummer zo nooit achterhaald kan worden. “Hallo, op twee adressen in de regio zijn twee mannen momenteel bommen aan het klaarmaken. Ze zullen er mee naar de stations van Kortemark en Blankenberge gaan om er de boel op te blazen”, klonk het. Waarna de adressen van de zogezegde bommenmakers meegegeven werd en daarna ingehaakt werd. De politie sloeg meteen groot alarm en het parket werd verwittigd.

Huiszoekingen en sweepings

De politie in Kortemark en Blankenberge werden er meteen op uit gestuurd. Op de twee vermelde adressen werd onmiddellijk een huiszoeking uitgevoerd. Die was helemaal negatief. Van verdachte handelingen laat staan explosieven was helemaal geen sprake. Toch nam de politie het zekere voor het onzekere en voerden ze in beide stations een grondige sweeping uit. “Ik beschik over de sleutel van het station van Kortemark en ging ter plaatse om de politie hun werk te laten”, zegt burgemeester Karolien Damman. “Er was wel een vermoeden dat het een valse melding zou zijn maar er werd geen risico genomen. Alles verliep uiteindelijk heel rustig.

Ook in het station van Blankenberge werd niets gevonden. © gf

Er werd ook versterking van de federale politie gevraagd voor een explosievenhond. Bij de lokale politie van Blankenberge bevestigt men het verhaal. “Rond 00.30 uur kwamen twee bommeldingen binnen. Er zouden explosieven afgaan in het station van Blankenberge en Kortemark”, aldus commissaris Jan Maertens. “Rond 1.30 uur werd een eerste sweeping gedaan zonder explosievenhond. Om 4 uur volgde een tweede sweeping, deze keer mét explosievenhond. Beide sweepings waren negatief.” Het ging dus om een dubbele valse melding.

Telefoontje… uit gevangenis

Tussen de huiszoekingen en sweepings door ging de politie ook naarstig op zoek naar de identiteit van het onbekende nummer. Die werd achterhaald en kwam verrassend genoeg vanuit de Brugse gevangenis. Eerder hadden de bewoners van de adressen waar de huiszoekingen werden gehouden de politie al op weg gezet. “Het gaat zeker om die personen”, meldden ze. “Wij zijn getuigen in hun dossier en hebben geklikt. Ze vallen ons nu al een tijdje lastig.” Er wordt nu verder onderzoek gedaan naar het bewuste telefoontje. Die werd door één iemand gepleegd, maar mogelijk in samenwerking met een tweede. Er wordt ook onderzocht hoe ze vanuit de gevangenis zomaar het telefoontje konden plegen. (JH)