Verdachte van steekpartij in woonzorgcentrum Dentergem aangehouden, derde slachtoffer in ziekenhuis overleden

De onderzoeksrechter heeft Aloïs D. (90), de verdachte van de steekpartij in woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem, aangehouden. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Over de exacte kwalificatie van de feiten of verdere details geeft het parket voorlopig geen informatie.

Bij het incident, dat plaatsvond in de nacht van 27 op 28 februari, kwamen twee bewoners om het leven. Een derde slachtoffer raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Aloïs D. werd onmiddellijk na de feiten gearresteerd en overgebracht naar het politiekantoor in Roeselare.

Aloïs D. bracht in september 2021 zijn echtgenote met een hamer om het leven. In augustus 2022 besliste de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) dat hij de gevangenis onder voorwaarden mocht verlaten. Sindsdien verbleef hij in woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem. “Ik heb geen weet van eerdere incidenten in het woonzorgcentrum,” aldus Amélie Vandenberghe, zijn advocate.

Uiteindelijk heeft de raadkamer in Kortrijk in oktober 2024 de internering bevolen, zoals gevorderd door het parket. In afwachting van de eerste zitting van de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) mocht D. onder voorwaarden in het woonzorgcentrum in Dentergem blijven.

“Dat is ook altijd het behandelingsadvies van de gerechtspsychiater geweest,” duidt zijn advocate. De KBM kon dus eventueel kiezen voor een gesloten setting, maar kon ook oordelen dat hij zich in het woonzorgcentrum ambulant moest laten behandelen. “Daar zal ik niet over speculeren, maar ik begrijp ergens wel waarom mensen zich daar vragen over stelden. Daarom heb ik gisteren ook die duiding willen geven in Terzake.”

De zaak roept opnieuw vragen op over de plaatsing van geïnterneerden in woonzorgcentra en de administratieve vertragingen in de uitvoering van justitiële beslissingen. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van de feiten loopt verder. Zaterdagavond raakte bekend dat het derde slachtoffer overleden is aan de verwondingen die ze opliep bij de feiten.