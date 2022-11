Verdachte van reeks inbraken in voertuigen in Kortrijk op heterdaad betrapt en opgepakt

In de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 november kon de politiezone VLAS een inbreker op heterdaad betrappen en oppakken toen hij aan het inbreken was in een auto in de Oude-Vestingstraat in Kortrijk. De man wordt verdacht van minstens zes recente inbraken in voertuigen.

Een alerte burger belde op maandagavond 28 november, vlak voor middernacht, de politiezone VLAS toen hij een autoalarm hoorde afgaan in de Oude-Vestingstraat en zag hoe een verdachte man aan het inbreken was in die auto. De politieteams die snel ter plaatse waren, konden meteen de verdachte oppakken. Tijdens het eerste onderzoek ter plaatse trof de politie een tool aan bij de verdachte waarmee autoruiten verbrijzeld kunnen worden. Daarenboven stonden in diezelfde straat nog twee voertuigen waar ook in ingebroken werd.

Die avond werden in Kortrijk (Toekomststraat, Aalbeeksesteenweg) en Marke (Torkonjestraat, Rodenburgstraat) meerdere inbraken in voertuigen gepleegd. De man wordt bijgevolg verdacht van een hele reeks inbraken in voertuigen, al dan niet samen met kompanen. Dat maakt ook deel uit van het onderzoek. De meest waardevolle buit die gestolen werd betrof drie zonnebrillen, een tankkaart en een mini speaker.

De verdachte werd voor verhoor en verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat. In zijn verhoor ontkent de verdachte een diefstal te hebben gepleegd, hij stelt te hebben willen overnachten in het voertuig. Hij verscheen op woensdag 30 november voor de onderzoeksrechter, die besliste hem verder aan te houden.