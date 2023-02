Verdachte Peter C. had twee tickets gekocht voor aanslag tijdens finale Miss België, politie houdt Limburger aan

De 46-jarige man uit Lommel die dreigde met een aanslag tijdens de verkiezing van Miss België zaterdagavond in Plopsaland De Panne had op voorhand tegen enkele mensen uit zijn entourage laten verstaan dat hij iets van plan was. Daarop belde iemand naar de politie waarop die C. tijdig kon arresteren, net toen hij aan Plopsaland aankwam.

Even na 15 uur zaterdagmiddag belde een ongeruste kennis van de man naar de politie in Limburg. Daarin werd eerst gemeld dat de man duidelijk iets van plan was aan de kust. Tijdens de eerste info die de politie had, was nog niet duidelijk waar of wat. De eerste melding was vaag, maar de man zou gesproken hebben over een aanslag.

Toen de politie met die elementen aan de slag ging en verder inlichtingen won, zou er gewag gemaakt zijn van de verkiezing van Miss België van zaterdagavond in Plopsaland De Panne. En dus gingen alle alarmbellen af bij de politie.

Gehuurde Tesla met Duitse nummerplaten

De politie beschikte evenwel over weinig aanwijzingen. Ze hadden een naam: Peter C. Ze hadden een foto. Maar ze wisten vooral dat de man gevaarlijk kon zijn. Hij was volgens het federaal parket weliswaar niet bekend bij de politie noch bij de veiligheidsdiensten, de man had wél een wapenvergunning. Er sijpelde ook info door dat hij mogelijk een Tesla had gehuurd om de twee uur durende trip naar Plopsaland aan te vatten. De politie riep meteen een indrukwekkende troepenmacht op: tientallen politiemensen kamden de hele buurt uit. Politiemotards hielden aan de afrit van de E40 in Adinkerke alle verkeer in de gaten.

Peter C. was twee keer eerder in het Plopsahotel, zowel in 2016 als in 2020. Hij kende er dus de weg

Om 17.30 uur volgde er plots verlossend nieuws. “Een politiemotard merkte een Tesla Model 3 op die richting Plopsaland reed”, meldt een welingelichte bron. “De aandacht viel op een stickertje op de achterkant van de auto. Dat vermeldde Hertz, een verhuurbedrijf voor auto’s. De wagen werd net voor Plopsaland onderschept. In de auto zaten een man met een muts op en een vrouw. Er werd versterking opgeroepen en beiden werden zonder verzet gearresteerd.”

De wapens die in de wagen werd gevonden waren een geladen Glock-handvuurwapen en een shotgun met kort handvat. In de kofferruimte lagen vloeibare substanties waarvan het labo nog onderzoekt wat het juist is.

Twee vuurwapens en kogelvrije vest

“De verdachte Peter C., geboren in 1976, werd omstreeks 17.30 uur aangehouden”, meldt het federaal parket. “Hij was in het bezit van een handvuurwapen. In zijn voertuig werd eveneens een vuurwapen aangetroffen, net als een kogelwerende vest. Uit het onderzoek is gebleken dat hij waarschijnlijk een aanslag wou plegen tijdens de verkiezing van Miss België dat even later in Plopsaland zou plaatsvinden.

Na een eerste volgde zaterdagavond een tweede sweeping met explosievenhonden. © Belga

De exacte beweegredenen van Peter C. zijn nog onduidelijk. Hij was niet gekend bij politiediensten noch bij veiligheidsdiensten. Hij was vergezeld van een vrouw van Nederlandse nationaliteit. De zaak werd toevertrouwd aan een onderzoeksrechter van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Deze zal later in de loop van de dag of maandagvoormiddag beslissen of beide personen bij hem worden voorgeleid en of hij een aanhoudingsmandaat zal afleveren.”

Zondagmiddag werd uiteindelijk enkel Peter C. voorgeleid. Opvallend: hij had twee tickets gekocht om de Miss België-verkiezing bij te wonen, maar de vrouw bij hem was een jongere Nederlandse dame. Zij zou niet op de hoogte geweest zijn van zijn plannen.

Explosieven in zaal

Peter C. werd zaterdagavond en zaterdagnacht al vijf uur lang verhoord. Hij was rustig en vriendelijk en zou verteld hebben dat hij wel degelijk de bedoeling had een aanslag te plegen. “Mijn bedoeling was om eerst vuilnisbakken in de zaal in brand te steken”, zou hij verklaard hebben. “Daardoor zou er chaos zijn ontstaan en kon ik mijn plan verder uitwerken. Dan zou ik op zoek zijn gegaan naar explosieven in de zaal.”

Die melding verontrustte de politie opnieuw. Daarom werd, nadat de politie met 40 man al een eerste sweeping deed van de theaterzaal, een tweede sweeping uitgevoerd met explosievenhonden. De hele zaal werd ontruimd. Er was namelijk de vrees dat C. eerder explosieven of zijn andere wapens, die niet in zijn wagen lagen, had verborgen in de zaal. Dat bleek niet het geval.

Rond 21.30 uur konden alle gasten terug naar binnen en werd het Proximus Theater weer vrijgegeven. Intussen werd ook duidelijk dat Peter C. twee keer eerder in het Plopsahotel was, zowel in 2016 als in 2020. Hij kende er de weg dus. Tijdens zijn verhoor zou Peter C., naar eigen zeggen actief in de softwareontwikkeling, de ondervragers een vreemde indruk hebben gegeven.

Verder onderzoek moet duidelijk maken wat de échte beweegredenen waren voor het gedrag van Peter C.