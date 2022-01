Verdachte opgepakt die valse eurobriefjes uitgaf in Kortrijk

Op maandagavond 3 januari kon de politiezone Vlas, mede dankzij het cameranetwerk in Kortrijk, de dader oppakken die in het centrum van de stad op minstens twee locaties probeerde te betalen met een vals bankbiljet van 50 euro.

Maandag om 18.40 uur werd de PZ Vlas gealarmeerd door de alerte uitbater van een nachtwinkel. Een klant wilde er een pakje sigaretten betalen met een vals briefje van 50 euro. Meteen nadat de verdachte betrapt was, vluchtte hij te voet weg.

Via de camerabeelden uit de nachtwinkel kon de politie een duidelijke beschrijving doorsturen naar alle politieteams op het terrein. En via de camerabeelden uit de Kortrijkse binnenstad kon de vluchtweg van de verdachte in kaart gebracht worden.

Frituur

Er kwam ook een tweede melding binnen, het ging om een geslaagde betaling met een vals briefje van 50 euro, deze keer in een frituur. Na een korte zoekactie werd de verdachte herkend en opgepakt aan het station van Kortrijk.

Momenteel wordt onderzocht of de verdachte ook betrokken is bij eerdere pogingen tot betaling met een vals briefje van 50 euro die bij de politie gemeld werden in de eindejaarsperiode.