Verdachte man met motorhelm betrapt in woningen in grensstreek bij Poperinge

Een verdachte man met motorhelm werd donderdag op heterdaad betrapt in verschillende woningen in de grensstreek van de zuidelijke Westhoek. Laurien (14) was alleen thuis, toen ze de man plots opmerkte en de woning uitjaagde. “Hij werd ook betrapt bij de buren”, verklaart ze. De verdachte werd achtervolgd door de politie tot aan de grens.

Tussen grensdorpjes Watou en Abele, op enkele honderden meter van Frankrijk ligt de boerderij van de familie Dequidt. De veertienjarige Laurien, een van de drie kinderen, was donderdagvoormiddag alleen thuis.

“Ik had me net gedoucht op de bovenverdieping, wanneer de honden plots begonnen te blaffen buiten”, vertelt ze. “Toen ik de achterdeur hoorde opendraaien, dacht ik dat mijn papa terug naar binnen kwam van het werk in de varkensstal. Maar de voetstappen op de trap klonken anders dan gewoonlijk. Ik ging een kijkje nemen en betrapte er een man in een zwart motorpak met fluojasje. Hij had een zwarte helm op, met open vizier. Zijn blik verraadde dat hij geschrokken was. De man draaide zich meteen om en viel bijna van de trap. Ik achtervolgde hem en riep dat hij weg moest gaan.”

Laurien hoorde de man spreken. “Welke taal? Moeilijk te zeggen: hij zei rare dingen, ik herkende de woorden niet. Zijn huid was bruingetint, hij leek tussen 50 en 60 jaar oud en sterk gebouwd. Toen hij het huis uit vluchtte, riep ik nog: je doet dat oglik niet! Ik sloeg de deur dicht en brak in tranen uit. Ik was volledig in paniek.”

Opsporingsbericht

Het meisje belde haar papa, zus, vriendin en politie, die patrouilleerde in de buurt en een opsporingsbericht uitstuurde. Daarin stond ook een beschrijving van het vervoersmiddel van de verdachte: een grijze scooter met Franse nummerplaat. De politie spreekt over verschillende “diefstallen” en “verdachte handelingen” op donderdag in Poperinge en Ieper. “Mogelijk verplaatst hij zich ook in Heuvelland”, klonk het.

“Die man zat dezelfde voormiddag ook binnen bij de buren en daar werd hij betrapt door de buurvrouw”, aldus Laurien. “Later vernam ik dat hij door de politie achtervolgd werd richting Frankrijk, waar hij in de verkeerde rijrichting reed op een autosnelweg.”

Frans grondgebied

Politiezone Arro Ieper bevestigt dat er een achtervolging was tot op Frans grondgebied, maar dat de verdachte kon ontkomen. “We mochten niet intercepteren in het kader van het samenwerkingsverband met de Franse collega’s”, verklaart Glenn Verdru, communicatieconsulent van politiezone Arro Ieper.

“Dat zijn toch stoute wezels”, reageert Geert Dequidt, de vader van Laurien. Hij plaatste het voorval op sociale media en dankt de politie voor hun tussenkomst. “Wellicht had die man niemand verwacht in ons huis. Ik ben al met vakantie: mijn laatste examen was dinsdag. Hopelijk was het mijn eerste en laatste aanvaring met een dief in huis”, besluit Laurien. (TP)