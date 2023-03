Verdachte in de cel voor mensenhandel in de vleesverwerkende sector

In een onderzoek naar mensenhandel en sociale inbreuken zijn de politie en de inspectiediensten deze week binnengevallen bij meerdere vleesverwerkende bedrijven, onder andere ook in onze provincie. Dat meldt de West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent. Een verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden.

De politie en verschillende inspectiediensten voeren een onderzoek naar mogelijke feiten van mensenhandel en sociaalrechtelijke inbreuken in de vleesverwerkende sector. Het gerechtelijk onderzoek staat onder leiding van een onderzoeksrechter. In dat kader werd deze week binnengevallen bij meerdere bedrijven in de vleesverwerkende sector. Tijdens de actie werden huiszoekingen uitgevoerd bij vleesverwerkende bedrijven in West-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen.

Het is niet duidelijk wat de invallen precies hebben opgeleverd. Eén van de verdachten werd wel voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste ondertussen om de verdachte aan te houden. De raadkamer zal dinsdag oordelen of de verdachte al dan niet langer in de gevangenis moet blijven. “Het verdere onderzoek zal moeten aantonen of de feiten al dan niet bewezen zijn”, reageert arbeidsauditeur Sofie Heyndrickx.