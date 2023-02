Verdachte die aanslag wou plegen tijdens finale Miss België was gewapend en vergezeld van Nederlandse vrouw

Het federaal parket bevestigt dat er zaterdagavond omstreeks 17.30 uur in De Panne een 46-jarige man is aangehouden. Peter C. wou waarschijnlijk een aanslag plegen tijdens de verkiezing van Miss België. Die verkiezing vond later op de avond plaats in Plopsaland in De Panne.

De man was in het bezit van een handvuurwapen. In zijn voertuig werd ook een vuurwapen en een kogelwerende vest aangetroffen. “Uit het onderzoek is gebleken dat hij waarschijnlijk een aanslag wou plegen tijdens de verkiezing van Miss België die even later in Plopsaland zou plaatsvinden. De exacte beweegredenen van Peter C. zijn nog onduidelijk. Hij was niet gekend, noch bij politiediensten noch bij veiligheidsdiensten”, aldus het federaal parket.

De man was vergezeld van een vrouw van Nederlandse nationaliteit. Het is voorlopig niet duidelijk of zij op de hoogte was van zijn plannen. “De zaak werd toevertrouwd aan een onderzoeksrechter van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Die zal later zondag of maandagvoormiddag beslissen of beide personen bij hem worden voorgeleid en of hij een aanhoudingsmandaat zal afleveren”, klinkt het nog.

