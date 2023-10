Verdacht persoon vlucht veld in: politiezone Arro Ieper doet oproep

Politiezone Arro Ieper doet via het buurtinformatienetwerk (BIN) een oproep naar een verdacht persoon, die volledig in het zwart gekleed was en de velden in vluchtte in de streek van Poperinge en Heuvelland.

Een verdacht voertuig werd zondagmorgen opgemerkt in de regio van de Poperingse deelgemeente Reningelst en de Heuvellandse deelgemeente Loker. Bij aankomst van een interventieploeg van de politie nam de bestuurder de vlucht in de velden.

Volgens informatie van politiezone Arro Ieper is de verdachte volledig in het zwart gekleed. De politie roept om de diensten te verwittigen als de verdachte persoon zou opgemerkt worden. (TP)