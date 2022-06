Veldegem in shock nadat plaatselijke kinderarts wordt opgepakt voor bezit van kinderporno en voyeurisme

Inwoners van Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem met ruim vijfduizend inwoners, reageren vol ongeloof op het nieuws dat de plaatselijke kinderarts in de cel zit voor bezit van kinderporno en voyeurisme. “Wie weet wat er nog allemaal gebeurd is waar we niets van afweten?”, klinkt het.

Jan D.V. (50), getrouwd en vader van drie kinderen, zit momenteel opgesloten in de gevangenis van Brugge. De man heeft als kinderarts volgens heel wat inwoners van het dorp nochtans een onberispelijke staat van dienst. Volgens een goede bron kwam de politie de man op het spoor toen hij een jongetje in zijn auto probeerde te lokken.

Daaropvolgend zouden er huiszoekingen in zijn dokterskabinet in Veldegem en in zijn privéwoning plaatsgevonden hebben. Daarop stootten de speurders volgens diezelfde bronnen op kinderporno. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter en moet al zeker een maand in de cel blijven.”

Nooit iets gemerkt

Koen (49) ging met zijn inmiddels 18-jarige dochter, jaren geleden bij de man langs. “Nooit, maar dan ook nooit, hebben wij verdachte handelingen opgemerkt”, zegt de man. “Toen ik het nieuws hoorde kreeg ik kippenvel. Ik heb dezelfde leeftijd als die man en ik kan mij niet inbeelden dat ik mij daarmee zou kunnen bezighouden. Laat staan een kinderarts.”

Koen (49) ging met zijn inmiddels 18-jarige dochter, jaren geleden bij de man langs. © JR

De vrouw van dokter Jan wordt door de dorpelingen beschermd. “Onmogelijk dat ze hiervan op de hoogte zou geweest zijn”, vervolgt Koen. “Het moet verschrikkelijk zijn voor haar en voor hun kinderen. Als de man hier effectief iets mee te maken heeft, dan mag hij wat mij betreft levenslang de cel in.”

Hoe is het mogelijk?

Twintig jaar geleden liep er tegen de man al eens een onderzoek naar het bezit van kinderporno. Hij pleitte toen schuldig, maar kreeg geen straf. Al die tijd bleef Jan D.V. echter aan de slag als kinderarts. “Vooral dat”, zegt een buurtbewoner.

“Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een kinderarts die zich bezig houdt met kinderporno aan de slag kan en mag blijven? Al die tijd kon die man zijn praktijken gewoon verder zetten. Wie weet wat is er allemaal gebeurd waar we niets van afweten?”

Kranten te kort

In Veldegem heeft iedereen het er ondertussen over. De plaatselijke krantenwinkel op de Veldegemse markt draait op volle toeren. “Het is alleszins het gespreksonderwerp van de dag”, zegt uitbaatster Kathleen (47). “Iedereen wil vandaag precies een krant, waardoor ik er tekort kom en geloof me: ik bestel er altijd voldoende.”

Uitbaatster van de plaatselijke krantenwinkel Kathleen. © JR

“Er heerst vooral ongeloof. Een tiental jaren geleden ging ik er zelf nog met mijn dochters. Had ik dat toen geweten… Niemand wist het precies. Die man had ook een onberispelijke staat van dienst. We zijn in shock.”