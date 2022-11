Vandalisme in Jeugdhuis Skalul in Lendelede

In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 november heeft een onbekende omstreeks 1 uur ’s morgens vandalenstreken uitgehaald in de toiletten van Jeugdhuis Skalul op de Oude Gemeentekoer in Lendelede. “We dienden klacht in tegen onbekenden”, zegt voorzitter Brian Demets van Skalul.

“Ik was op dat uur zelf aanwezig in het jeugdhuis met nog heel wat andere jongeren”, zegt Brian Demets. “Ik was pintjes aan het tappen achter de toog. De vandaal of vandalen richtten schade aan in de toiletten. Ze duwden toiletpapier in het toilet, wierpen wc-rollen overal rond, vernielden een kraantje van een lavabo, pikten biljartballen en een biljartstok… We hebben het het pas iets later opgemerkt. De schade viel al bij al nogal mee. Ik heb alvast geen enkel vermoeden wie het zou kunnen geweest zijn.”

De voorzitter wil in de toekomst toch meer controle houden als het jeugdhuis open is. “Ik had dezelfde nacht een bericht op Facebook geplaatst dat de dader of daders zich tegen 19 uur zondagavond moesten komen melden en dat er dan geen klacht zou neergelegd worden. Maar we hoorden niemand en dienden dan klacht in tegen onbekenden.” (IB)