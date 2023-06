Vandalen viseren twee Brugse scholen vlak voor schoolfeest: “Honderden ijsjes zijn verloren en er is zelfs brand gesticht”

SBS De Geluksvogel in Brugge kreeg ongewenst bezoek. Vandalen drongen de school binnen, richtten er vernielingen aan en stichtten zelfs een brandje. Ook even verderop bij Howest kregen ze dezelfde nacht vandalen over de vloer. En die bleken grote honger te hebben …

“We verwachten zaterdag 2.000 mensen voor ons groot schoolfeest. Zo’n vandalenstreek kunnen we op dit moment missen als kiespijn. Grappig is het alleszins niet. Wie doet nu zoiets? Af en toe gebeurt het wel eens dat er iets verdwijnt en dan weer opduikt op een andere plaats. Op het dak bijvoorbeeld, ja dat hebben we echt al meegemaakt. Dat kan je nog ‘grappig’ vinden. Maar dit? Neen, dit is puur vandalisme en meer dan één brug te ver.” Birgit Maes, directeur bij SBS De Geluksvogel in Sint-Michiels bij Brugge, is misnoegd over de vandalenstreek eerder deze week in haar school.

Maandagnacht drongen de daders het schooldomein in de Rijselstraat binnen via een hek dat wellicht niet goed was afgesloten, om nadien binnen te breken via een nooddeur en de gebouwen te betreden.

Beklad met verf

Eenmaal binnen was het de vandalen duidelijk niet om een rustige avondlijke wandeling te doen. “Het is een zuivere vandalenstreek”, zegt Birgit. “De stapels boeken die op orde lagen voor volgend schooljaar? Helemaal door elkaar gegooid. Houten kraampjes die we gebruiken? Beklad met blauwe verf. Een bureaumeubel? Het glas doen sneuvelen. Kasten? Overhoop gehaald. En zo gaat het maar door”, zucht de directeur.

Een vandalenstreek komt altijd ongelegen, maar in dit geval al helemaal. Zaterdag verwacht de school namelijk 2.000 mensen voor het groot schoolfeest om het einde van het schooljaar te vieren. Daarvoor had de school ook zo’n 120 kilogram frieten gekocht en in de diepvries gestoken. Samen met honderden ijsjes.

Honderden ijsjes verloren

“Maar blijkbaar vonden onze ongewenste bezoekers het nodig om het stopcontact uit te trekken”, zegt Birgit Maes met een diepe zucht. Het resultaat? Alle ijsjes verloren en op dinsdag stond de school daar met 120 kilogram ontdooide frieten. “We hebben dan van de nood een deugd gemaakt en voor iedereen frieten gebakken.” Al moet er voor het schoolfeest wel opnieuw 120 kilogram aangekocht worden.

Kaft in brand

Ook in Howest ongewenst bezoek. In één van de lokalen werd ook een kaft in brand gestoken. Gelukkig breidde dat vuur zich niet uit. “Camera’s hadden we tot nu toe jammer genoeg niet hangen op onze school. Ik hoop dat daar in de toekomst verandering in komt”, stelt de directeur, die donderdagochtend ook aangifte ging doen bij de politie. Zij zullen de zaak nu verder bekijken. “We hebben daar effectief melding van gekregen”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Het onderzoek loopt. Dat moet onder andere uitmaken hoe ze de school konden betreden.”

Geen buit

Volgens de vaststellingen werd vooral een wanorde aangericht in de keuken. Zo spoten de daders een brandblusapparaat leeg. “Maar er werden ook kasten en frigo’s opengebroken en er werd ter plaatse voedsel geconsumeerd”, zegt Annelies Geneyn van Howest. “Behalve het voedsel opeten, werd het ook in het rond gegooid. Van een echte buit bleek geen sprake.”

Of het in beide gevallen om dezelfde daders gaat, zal moeten blijken uit het verdere onderzoek. (MM)