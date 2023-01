Vandalen viseerden al drie keer hetzelfde speelplein in Bredene: “Er moeten sowieso meer controles komen”

In de Driftweg in Bredene-aan-Zee sloegen vandalen de laatste weken al drie keer toe. Daarbij trapten ze de kleurrijke omheining van het speelparkje aan diggelen. “We veroordelen elke vorm van vandalisme”, klinkt het boos bij burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit).

De gemeente voorziet op verschillende plaatsen in speelparkjes voor kinderen. Vandalen hebben het echter al enkele weken gemunt op de omheining van het speelparkje langs de Driftweg in Bredene-aan-Zee. Telkens werden daarbij de gekleurde latten van de omheining kapot getrapt en achtergelaten. Dat gebeurde een eerste keer op 9 november en daarna ook nog op 30 november. De laatste keer dateert van donderdag 29 december.

De burgemeester is de vandalenstreken beu. “Het zal ondertussen al de derde of de vierde keer geweest zijn dat vandalen hetzelfde speelplein viseren”, zegt een boze burgemeester, Steve Vandenberghe. “Elke keer geven we de gemeentelijke diensten de opdracht om de schade te herstellen, maar enkele weken na het herstel, slaan de vandalen opnieuw toe. Ik vraag me af wie nu iets kan hebben tegen spelende kinderen. Of het om dezelfde dader(s) gaat, weet ik niet.”

De burgemeester wil niet bij de pakken blijven zitten en zal de politie vragen om extra controles uit te voeren. “Ik zal binnenkort samen zitten met de politie om te bekijken hoe we deze situatie kunnen aanpakken”, vervolgt de burgemeester. “Er moeten sowieso meer controles komen. Dergelijke daden veroordeel ik als burgemeester. Dit kunnen en zullen we niet goedkeuren. De dader(s) moeten gestraft worden.”