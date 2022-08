Vandalen vernielen trampolines op het strand van Middelkerke: “Meer dan 1.000 euro kosten”

Al vier jaar lang staat Johan Houthoofdt met trampolines op het strand van Middelkerke, maar dinsdagmorgen ontdekte hij dat al zijn exemplaren vernield werden door vandalen. “Gelukkig ben ik snel aan nieuwe trampolines geraakt”, vertelt Johan.

Menig kind heeft zich in Middelkerke al uitgeleefd op de trampolines van Johan Houthoofdt. Vlak bij strandbar Tiki Beach heeft de man vier exemplaren staan. Dinsdagmorgen ontdekte hij evenwel dat z’n trampolines volledig vernield werden.

Rijp voor het stort

“Vandalen hebben de stof helemaal kapot gesneden”, zucht hij. “In het verleden werden al eens eieren of sigaretten op mijn trampolines gegooid, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. De trampolines waren rijp voor het stort. Het is triestig. Wie doet nu zoiets?”

Gelukkig kon Johan vrij snel vier nieuwe trampolines op de kop tikken. “Ze hadden er in de winkel nog vier op voorraad staan”, zegt hij. “Ze hebben me wel 1.000 euro gekost, maar ik ben blij dat ik zo snel weer heb kunnen opstarten. Met de hulp van enkele vrijwilligers waren de trampolines in amper een uur opnieuw geïnstalleerd.”

Johan ging intussen klacht indienen bij de politie. “Hopelijk kunnen de vandalen aan de hand van camerabeelden geïdentificeerd worden. Zeker is dat ik de trampolines komende nacht goed ga opbergen. De daders moeten niet proberen om terug te komen.”

(SDV)