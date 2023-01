Vandalen vernielen pas hersteld bushokje in Moeskroenstraat in Menen: zoveelste in de rij

Vandalisme en De Barakken, het lijkt er meer en meer op dat beiden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. In de Moeskroenstraat werd opnieuw een bushokje gesloopt, het zoveelste in de rij. Zowel politie als stadsbestuur lijken machteloos te staan in hun strijd deze vorm van grenscriminaliteit.

36 uren, zolang stond het nieuwe bushokje in de Moeskroenstraat recht alvorens het opnieuw tegen de vlakte ging. In de nacht van zaterdag op zondag gingen vandalen voor de zoveelste keer driest tekeer met de bushokjes als hun geliefkoosde doelwit.

Het vandalisme in de grensstad zit in de lift, waarbij het vooral De Barakken zijn die het flink te verduren krijgen. “De unieke situatie van de grensstreek is een speelveld voor dergelijke criminelen”, klonk het vorige week nog op het stadhuis. De burgervader kondigde toen, met de zonechef van de politiezone, de invoering van een kordaat beleid aan. Door het uitvaardigen van een speciaal en erg uitzonderlijk decreet kreeg de politie de mogelijkheid om systematisch identiteitscontroles te gaan uitvoeren. ‘Du jamais vu’ in het straatbeeld, want de wet op het politieambt beschikt over duidelijke richtlijnen voor politiecontroles.

Allesbehalve onder de indruk

Niet meer dan een doekje tegen het bloeden zo blijkt want van die maatregelen zijn de vandalen allesbehalve onder de indruk. Met een waan van straffeloosheid gingen ze dit weekend opnieuw de bushokjes te lijf, met niemand die precies weet hoe ze deze plaag een halt kunnen toeroepen.

Ook bij de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn kennen ze de situatie in De Barakken ondertussen al. “Opnieuw? Was dat niet nog maar net hersteld?” valt woordvoerder Frederik Wittock uit de lucht. “We zullen het bushokje dan opnieuw oplappen zodat onze reizigers er geen hinder van ondervinden. De factuur voor dit alles zal door de stad moeten worden betaald.”