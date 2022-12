Vandalen vernielen gedicht Anne Provoost in Watou: letters herwerkt tot schunnige tekst

Aan OC De Bollaard in Watou prijkt sinds het Kunstenfestival Watou 2022 het gedicht ‘Ik sta weer voor staak’ van Anne Provoost. Vandalen vernielden dat gedicht: letters werden weggekrabd en vervangen door andere. Het resultaat is een schunnige tekst. “Schrijnend en respectloos”, reageert cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V). Het gedicht wordt morgen door de technische dienst weggehaald.

Het kunstdorp Watou ademde tijdens de laatste editie van het Kunstenfestival Watou 2022 ‘Sense of Place’ opnieuw kunst en poëzie. Elk kunstwerk kreeg een bijhorend stuk poëzie. Anne Provoost zorgde met ‘Ik sta weer voor staak’ voor een stukje poëzie bij het werk ‘Wij Gwij Popinjay’ van Tom Bogaert aan OC De Bollaard.

Vandalen namen de poëtische tekst onder handen en maakten er een schunnige tekst van. Letters werden weggekrabd en vervangen door anderen. ‘Er wordt weer gesnurkt in hongerige magen’ werd door de vandalen herwerkt tot ‘er wordt weer gerukt in hongerige magen’.

“Mijn Watou-gedicht zou tot mei blijven hangen, maar is al gevandaliseerd dus wordt voortijdig verwijderd. Het was een gedicht over de soldaten van Oekraïne en die van WOI…”, meldt Anne Provoost op Instagrampagina.

Vandalen vernielen het gedicht van Anne Provoost aan OC Bollaard in Watou. © LBR

Poëzieles

“Het is schrijnend en respectloos. Dit betreuren we ten zeerste. De technische dienst haalt morgen (vrijdag) het gedicht weg”, reageert cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V). “Het is niet eervol naar de maker van dit gedicht. De tekst gaat over soldaten en ook op dat vlak getuigt het van weinig respect. Ik stel voor dat de dader of daders een poëzieles volgen zodat ze leren hoe ze een deftig stuk poëzie moeten maken”, klinkt het bij schepen Vandromme.

“Uit een bevraging met de bevolking was gebleken dat ze restanten uit de vorige edities van het Kunstenfestival graag willen behouden in het dorp, daarom hadden we er ook voor gekozen om het gedicht van Anne een blijvende plaats te geven. Het is jammer dat dit door deze actie niet meer mogelijk is”, zegt Vandromme. “Ik wil de bevolking oproepen om melding te maken als ze vandalisme of dergelijke opmerken in het straatbeeld. Neem contact op met de politie, dienst veiligheid of de technische dienst.”

Meer controle

De Frontierepetanquers bevinden zich wekelijks rond OC De Bollaard en hadden het gevandaliseerde gedicht nog niet opgemerkt. “Wekelijks zijn we hier om te petanquen, maar het was ons niet opgevallen. We lopen wel niet telkens voorbij het gedicht, maar er is hier wel veel passage. Het is schandalig. Wie doet nu zoiets?”, zeggen leden van de Frontierepetanquers. “Een maand geleden werd de zijmuur volledig beklad met aarde en ook het slot werd geforceerd. Misschien dat extra controle of het plaatsen van een camera wel kan helpen.”