Vandalen vernielen afsluiting sportcomplex in Lichtervelde

Onbekenden hebben de afsluiting van het sportcomplex in de Sportlaan in Lichtervelde vernield. Volgens buurtbewoners is er al langer overlast. “Maar dat zijn niet altijd Lichterveldse jongeren”, zegt sportschepen Els Kindt.

De afsluiting van het sportcomplex tussen de Zandstraat en de Sportlaan in Lichtervelde doet momenteel niet meer helemaal wat ze moet doen, namelijk het terrein afsluiten. Onbekenden vernielden een stuk van de omheining. Een buurtbewoner postte er dinsdag een foto van op Facebook. “De poort van het sportveld achteraan sluit net iets te vroeg ‘s avonds en stel je voor dat je als jonge gast de toer moet doen om buiten te kunnen… Uitbreken is uiteraard een betere optie”, klinkt het laconiek.

Meteen kwamen er een pak reacties. “De laatste maanden is er steeds meer ‘animo’ na 22 uur: feestjes, luide muziek, bommetjes, met auto’s driften… En de wijkagent, die stond erbij en keek ernaar”, klinkt het onder meer.

Sociale controle

Sportschepen Els Kindt (CD&V) was nog niet op de hoogte van de vandalenstreek toen we haar dinsdagavond opbelden. “Ik ben nog niet aangesproken over die vernielde afsluiting in het bijzonder of overlast in het algemeen”, reageert ze.

“Maar als er overlast is, dan zullen we daar uiteraard iets aan doen. De politie patrouilleert sowieso in de omgeving, maar jongeren met slechte bedoelingen zorgen natuurlijk altijd dat ze op tijd weg zijn. De poort in de Sportlaan wordt trouwens net omwille van de sociale controle ‘s avonds gesloten. Zo moet iedereen langs de Zandstraat vertrekken. Het is zeker niet de bedoeling dat ze over de omheining klimmen of, zoals in dit geval, de omheining vernielen. Ik wil wel benadrukken dat het hier zeker niet altijd om Lichterveldse jongeren gaat. Er zitten op het skatepark veel jongelui die hier met de trein arriveren en weer vertrekken.”