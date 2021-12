Vandalen spuiten brandblusser leeg in Landbouwstraat

De brandweer werd in de nacht van zondag op maandag omstreeks 0.45 uur opgeroepen naar de Landbouwstraat in Roeselare.

Daar was het brandalarm in een appartementsgebouw afgegaan nadat vandalen er een brandblusser leegspoten. Bewoners van het appartementsgebouw schrokken op toen ze het geluid hoorden en verwittigden de brandweer. Ook de politie snelde ter plaatse. De brandblusser werd vlakbij het appartementsgebouw teruggevonden. Wat de vandalen precies bezielde, is onduidelijk.