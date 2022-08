Vandalen slopen sheltertent in Sint-Annapark in Maldegem

In de nacht van zondag op maandag hebben vandalen de sheltertent die in het Sint-Annapark stond, gesloopt. De gemeente stelt die tent ter beschikking van organisaties die iets willen organiseren. Dit jaar stelde de gemeente tijdens de vakantiemaanden de sheltertent zelf enkele weken op in de verschillende leefkernen. Iedereen die in de tent iets wou organiseren, kon daar een aanvraag voor indienen. Er werd van dat aanbod dankbaar gebruikgemaakt.

In de nacht van zondag op maandag waren vandalen aan het werk in het Sint-Annapark, waar de shelter stond opgesteld. Zij hebben enkele van de spankabels van de tent doorgeknipt waardoor die ineenzakte. Wat de vandalen niet wisten, is dat er bij de sheltertent camera’s stonden opgesteld. De kans is groot dat de politie de vandalen op de beelden van de camera’ s kan herkennen.

Het is niet de eerste maal dat vandalen aan het werk zijn in het Sint-Annapark. Van de verplaatsbare rood – gele stoelen die de gemeente onder meer in het park ter beschikking stelt van de bevolking verdwenen er in het verleden al verschillende in het water in het park. (LV)