Vandalen richten vernielingen aan bij Carrefour Kortemark: “We doen zo ons best alles te vernieuwen en dan gebeurt dit, jammer”

Vandalen hebben zich donderdagnacht uitgeleefd op de parking van de Carrefour in de Torhoutstraat in Kortemark. Ze sloegen een raam stuk waar de winkelkarretjes geplaatst zijn en leefden zich uit op de parking. “Dit is jammer, want we doen zo ons best om alles te vernieuwen en dan komen we dit tegen”, zucht zaakvoerster Laure Petitqueux.

Wanneer de vandalen precies toesloegen, is niet duidelijk. Het gaat om de vestiging van de Carrefour in de Torhoutstraat in Kortemark, waar de vandalen naar de parking gingen om zich uit te leven. “Donderdagavond om 19 uur was er bij het afsluiten nog niets aan de hand”, zegt zaakvoerster Laure Petitqueux. “Toen we vrijdag om 6 uur terug gingen naar de winkel zagen we de schade. Van de plaats waar de winkelkarretjes gestald staan, werd een raam kapot geslagen. Op de parking zelf werden dan verschillende glazen flessen gebroken en er zijn duidelijk heel wat bandensporen te zien in de steentjes van de parking. Alsof ze ook nog de hele tijd rondjes zaten te rijden op de parking. We betreuren dit erg en hebben klacht ingediend bij de politie. We zijn jonge ondernemers en werken hard om van onze zaak iets te maken. Twee jaar geleden hebben we hier nog maar alles vernieuwd en we blijven ons best doen dat het hier steeds tiptop in orde is. Dergelijke zaken en schade, waarvoor we weer moeten opdraaien, kunnen we echt missen.”

Wie iets gezien zou hebben, kan contact opnemen met Laure of via de politie. (JH)