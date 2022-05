Vandalen richten schade aan op voetbalveld van Deerlijk Sport

Vandalen hebben heel wat schade aangericht op het oefenvoetbalveld van Deerlijk Sport in de Guido Gezellelaan. Er werd blijkbaar met een wagen geracet op het oefenveld want er zijn duidelijk sporen van autobanden te zien. De bestuurder moet tijdens het crossen allicht de controle over het stuur hebben verloren want een van de dug-outs liep serieuze schade op.

De reacties op sociale media over dit vandalisme zijn alvast niet mals: bedankt onnozelaars onze spelertjes zijn jullie dankbaar, schandalig, hoe haal je het in je hoofd om op een voetbalveld te gaan racen, triestig tot en met…

De verantwoordelijken van Deerlijk Sport dat onlangs de promotie naar eerste provinciale mocht vieren, vragen dat iedereen die iets mocht gezien of gehoord hebben, dit zou melden bij de politie. (DRD)