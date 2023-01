Vandalen richten schade aan in Ruiselede na fuif Kille Winternacht

Enkele buurtbewoners deden op sociale media na de KLJ-fuif Kille Winternacht hun beklag over schade aan hun eigendom. Nochtans neemt de organisatie van de fuif maatregelen om vandalisme te voorkomen.

De buurtbewoners van de sporthal, waar de jaarlijkse KLJ-fuif Kille Winternacht plaatsvindt, houden ieder jaar hun hart vast voor eventueel vandalisme na de fuif. De organisatie zet nochtans herkenbare teams van opzichters in in de nabije omgeving van de feestlocatie, maar toch konden enkele vandalen schade aanrichten.

K.M., die woont op de hoek van de Tieltstraat en Tivolistraat, zag omstreeks 3 uur drie jonge gasten in zijn riante tuin. Een jonge kerel lag op zijn haag en werd er door twee kompanen afgehaald. “Wij zijn nu de zondebok met een vernielde brievenbus en twee grote gaten in onze haag. De politie kwam de schade vaststellen. Goed op zich, maar wat nu? We zijn de KLJ-beweging zeker niet ongenegen, maar laat toch aub de private voorzieningen intact. Ik had nog preventief het vijvertje afgesloten en de kerststal opgeruimd. En toch nu dit…”

Hetzelfde verhaal iets verderop bij D.B.. “Zomaar in het holst van de nacht drie keer aan mijn voordeur komen aanbellen! En de prei in mijn tuintje, dat rechtstreeks paalt aan de toegangsweg tot de sporthal, moest er ook aan geloven. Niets tegen het fuiven an sich. Maar toch: elk jaar opnieuw is er ergens in deze buurt vandalisme na of tijdens die KLJ-fuif. Zou de gemeente die party hier niet beter verbieden en laten doorgaan te lande, waar minder kans is op brutale vernielingen?” (RV)