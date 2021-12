Vandalen houden lelijk huis in station van Ieper

Een groep vandalen hield afgelopen weekend lelijk huis in het station van Ieper. De verdachten zouden gevlucht zijn door de trein te nemen en wat later de noodrem te gebruiken voor de aankomst in het volgend station. NMBS veroordeelt het uitzonderlijk vandalisme met klem.

De vandalen braken in de nacht van zaterdag op zondag een glazen toegangsdeur open van het stationsgebouw in Ieper. Eens binnen trokken trokken ze een verwarmingstoestel uit de muur, verbrijzelden ze het glas van een paar snackautomaten en beschadigden het loket. Buiten trokken ze kabels los van de verlichting in de tunnel onder de sporen.

Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper, die de eerste melding zondagochtend kreeg om 5.25 uur, gaat het om een groep van wellicht zeven Franstalige jongeren, die na de feiten op de trein sprongen richting Komen. Vlak voor het station van Komen zouden ze de noodrem gebruikt hebben om een deur open te krijgen en zo de vlucht te kunnen nemen over de velden.

Camera’s

De lokale politie van Komen-Waasten, die aanreed om de verdachten aan het station van Komen te onderscheppen, zou twee personen gevat en verhoord hebben. Het parket van West-Vlaanderen afdeling Ieper bevestigt dat er een onderzoek loopt. “Er is op dit moment nog niemand aangehouden of gedagvaard”, aldus parketwoordvoerder Johan Lescrauwaet.

Mogelijk kunnen beelden van de camera’s in het station van Ieper voldoende bewijs leveren om de identiteit van de verdachten te bevestigen. “Wij hebben onze camerabeelden alvast doorgegeven aan de betrokken politiediensten”, zegt Bart Crols, woordvoerder van NMBS. “Dit uitzonderlijk vandalisme is totaal onaanvaardbaar en we veroordelen zulk respectloos gedrag met klem. Er werd zondagochtend al tussengekomen om de schade voorlopig op te lappen, zodat het comfort van onze reizigers niet in het gedrang kwam.” (TP)