Vandalen houden lelijk huis in sporthal Drogenbrood: “Ook ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen”

De sporthal aan Drogenbrood in Beernem wordt de laatste weken geteisterd door vandalen. Volgens burgemeester Jos Sypré gaat het om hangjongeren die er regelmatig materiaal vernielen. Hij vroeg de lokale politie alvast om extra waakzaam te zijn en roept ouders op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

In het EHBO-lokaal van de sporthal hebben vandalen afgelopen weekend lelijk huisgehouden. De verbandkast werd opengebroken en de vloer besmeurd. Daarnaast werd ook een rolstoel kapotgemaakt. “Bovendien hoor ik dat er zelfs bedreigingen worden geuit in de richting van sporters en bezoekers. De laatste tijd wordt sporthal Drogenbrood geteisterd door hangjongeren die denken dat de sporthal hun terrein is. Blijkbaar vervelen die jongeren zich en amuseren ze zich door vandalenstreken uit te halen. De politie was al op de hoogte, maar zo te zien zijn de feiten daarbij niet gestopt”, vertelt Sypré.

Geen school

Volgens de burgemeester hangen de jongeren er vooral rond op momenten waarbij er geen school is. De feiten worden dus veelal op woensdagmiddag, ’s avonds en tijdens het weekend gepleegd. “De sporthal, De Boest, de atletiekpiste en het zwembad hebben er een grote bezettingsgraad, waardoor sportpark Drogenbrood op vele momenten toegankelijk is en vooral ook momenten waarop er geen personeel aanwezig is”, gaat Sypré verder.

Verantwoordelijkheid nemen

“Ik til zwaar aan deze vernielingen”, gaat hij verder. “Het is belangrijk dat omstaanders of getuigen meteen de politie bellen als er onregelmatigheden vastgesteld worden. Ik vroeg alvast aan de politie om een grondig onderzoek te voeren naar de betreffende jongeren toe en passende maatregelen te nemen. Ik roep ook de ouders op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Laat iedereen rustig z’n sport beoefenen en blijf uit de sporthal en van andere plaatsen in de gemeente die overlastgevoelig zijn”, stelt hij.