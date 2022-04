Vandalen houden lelijk huis in de Oeredreef

De afgelopen weken is het huis in het stukje van de Bloemestraat in Maldegem dat in de volksmond de ‘Oeredreef’ wordt genoemd, het mikpunt van vandalen geworden. Het vandalisme wordt keer op keer erger.

Het is al enkele weken dat Patrick Ghysels, eigenaar van de woning, op zijn eigendom regelmatig stenen en ander afval vindt. Ook de kippenren bij de woning werd niet ongemoeid gelaten. Patrick had gezien dat ook andere woningen dergelijk afval te verwerken kregen. Hij was dan ook niet van plan om te reageren.

Maar de vandalen zijn vorige week bij zijn eigendom nog een flinke stap verder gegaan. “Nu is de maat vol, eerst waren het stenen en afval waarmee de woning werd bestookt. Daarna werd ook afval en ‘smeerlapperij’ in de brievenbus gedeponeerd.”

Moedwillige schade

“Toen ik de eerste maal het ventilatierooster op de grond vond dacht ik dat het vanzelf losgekomen was. Hoewel ik het stevig verankerde is het rooster daarna nog enkele keren uit de muur getrokken. Vorig weekend zijn de vandalen echter een stap te ver gegaan. Ze hebben niet alleen het rooster uit de muur getrokken, ze hebben hem door een venster gegooid. Daarna hebben ze ook nog meerdere stenen in de woning gegooid. Het was duidelijk de bedoeling om moedwillig schade aan te richten.”

“Voor zover ik kon zien is er uit de woning niets verdwenen. Het is daarmee duidelijk dat het vooral mijn eigendom is dat het meest geviseerd wordt”, vertelde Patrick. Op advies van zijn verzekering deed Patrick aangifte bij de politie. (LV)