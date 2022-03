Vandalen gooien ketchup en mayonaise in het rond bij inbraak in gemeenteschool Oostduinkerke

In de gemeenteschool van Oostduinkerke werd maandagochtend een onaangename vaststelling gedaan. Er werd ingebroken in de school maar de daders waren vooral uit op vandalenstreken: er werden zaken vernield, de paaswerkjes van de kinderen rondgestrooid en overal, ook op de jassen van kinderen, werd mayonaise en ketchup gesmeerd. “Dit is echt te betreuren. We hebben zaken moeten weggooien”, zegt directeur Steven Maes.

De feiten werden maandagochtend vastgesteld door het personeel van de school, even voordat de school zou openen. Wellicht zijn de daders dit weekend de gemeenteschool in de Dorpsstraat in Oostduinkerke binnengedrongen. Hoe ze dat konden doen, is onduidelijk. De school was immers afgesloten en er was geen schade aan deuren merkbaar. In de school werd een grote wanorde aangetroffen. De politie werd er onmiddellijk bijgehaald voor de vaststellingen.

Paaswerkjes

“Het ging om beschadigingen die werden aangebracht in de school”, zegt politiezone Westkust. “De verdachten lieten de laptops en iPads onaangeroerd, maar brachten heel wat beschadigingen aan in de school. Materiaal werd in het rond gegooid, banken werden verschoven, zaken werden vernield en overal werd in de klassen mayonaise en ketchup rondgegooid. Ook de paaswerkjes van de kinderen lagen verspreid op de grond. De leerlingen werden daarvoor opgevangen” De politie voert nu verder onderzoek.

Directeur Steven Maes betreurt de feiten. “Wie hier plezier in vindt, is ons een raadsel”, zegt hij. “Alles werd vastgesteld voor de school openging en de leerlingen hebben dat ook gezien. Zeker omdat de mayonaise en de ketchup overal gesmeerd werd.”

7,5 manuren kuiswerk

“Jassen die nog aan de kapstokken hingen van dit weekend werden besmeurd, maar ook pennenzakken en schrijfgerief van de leerlingen hingen vol. Daarvan hebben we spullen moeten weggooien omdat die niet meer proper te krijgen zijn. Ook in de gang lag het goedje.”

Vijf personeelsleden zijn uiteindelijk meer dan anderhalf uur bezig geweest om alles weer proper te krijgen. “Verloren tijd die anders nuttig gebruikt kan worden met de leerlingen.” (JH)