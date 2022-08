Vandalen gaan tekeer in Kasteelpark Zwevezele

In het gemeentelijk Kasteelpark kreeg men af te rekenen met vandalisme. Vandalen brachten graffiti aan het gerestaureerde koetshuis en het badhuisje.

Het Kasteelpark ligt midden in het centrum van Zwevezele en is een prachtig, bosrijk domein. Vandalen vonden er de weg en ze hingen hard tekeer. Aan het koetshuis, werd er op de zijmuur, zwarte graffiti aangebracht. Er werd een tekening met een gezicht aangebracht.

Het badhuisje werd het meest getroffen. Op het gebouw werden verschillende teksten met graffiti aangebracht. Het opschrift is goed leesbaar, met ‘Fuck elke politie Zwevezele’ en ‘Hier kan je weed en XTC kopen’. De gesloten deur werd ook vol graffiti bespoten.

Extra waakzaam

“Wanneer dit zinloos vandalisme plaatsvond is voorlopig heel onduidelijk”, bevestigen de gemeentelijke diensten. “Wie het gedaan heeft, is ook een groot vraagteken. Niemand heeft iets opgemerkt. Bij de politie werd melding gemaakt van dit vandalisme en er zal extra gecontroleerd worden.”

Momenteel zijn de gemeentelijke arbeiders druk in de weer om het park proper te houden. “De graffiti kunnen wij met ons team niet verwijderen”, weten de arbeiders van de groendienst. “De graffiti zal verwijderd worden door een deskundige firma en daarna krijgen de twee gebouwen een nieuwe laag verf. Het kostenplaatje zal toch wel hoog oplopen.”

Afgelegen

Waar het Kasteelpark zich nu bevindt, stond vroeger een kasteel. Sinds 1984 is het park eigendom van de gemeente en werd het kasteel afgebroken. Het bestaande koetshuis, waar vroeger de paardenstallen zich bevonden, en badhuisje werden gerestaureerd.

De bewoners van het kasteel kwamen indertijd in het huisje een bad nemen. Het koetshuis doet nu dienst als vergaderzaal. De vandalen konden in het geniep te werk gaan, want het badhuisje situeert zich bij de brede bocht van de buitenwal van het vroegere kasteel. Het badhuisje ligt afgelegen in het park in een groene omkadering van bomen.

(NS)