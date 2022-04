Vandalen dumpen speelgoedpop in urinoir

Vandalen hebben toegeslagen in het openbaar toilet in Westkerke (Oudenburg). Die werden volledig onder water gezet en een speelgoedpop werd in een urinoir gedumpt. “De daders worden opgespoord”, aldus de burgemeester.

De openbare toiletten in deelgemeentes Roksem en Westkerke werden vorig jaar na eerder vandalisme al gesloten. Maar na verschillende vragen besliste de stad Oudenburg om die terug open te stellen. Iets wat begin dit jaar gebeurde.

Maar ondertussen sloegen vandalen er opnieuw toe. Het openbaar toilet in Westkerke op het Sint-Audomarusplein werd namelijk helemaal onder water gezet. Een speelgoedpop werd in een urinoir gedumpt. “Dit kan niet en zal niet getolereerd worden”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “De daders worden dan ook opgespoord. Oudenburg moet een propere en aangename stad zijn voor iedereen.”

(TVA)