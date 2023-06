Vandalen brengen nachtelijke vernielingen aan in Heuvelland

In de nacht van zaterdag op zondag brachten vandalen verschillende vernielingen aan tussen Loker en Dranouter. Onder meer een AED-toestel werd beschadigd en een bloembak ging tegen de vlakte. “We hopen dat camerabeelden iets opleveren.”

“De daders begonnen met hun baldadigheden aan de Rodeberg en lieten een spoor van vernielingen na tot in Dranouter”, aldus schepen Bart Vanacker (Gemeentebelangen). “Eerst gooiden ze een bloembak om en in Loker openden ze een 10-dagen geleden geïnstalleerde AED-toestel, een toestel dat wordt gebruikt om mensen mee te reanimeren. Ook verschillende verkeersborden werden beschadigd. Aan verschillende woningen duwden ze ook op de bel. Dat alles gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag tussen 23 uur en 24 uur.”

De politie ondervroeg zondag een groep jonge dertigers uit Gent die in Dranouter in een vakantiehuis verbleven, maar die ontkenden dat ze ook maar iets met de feiten te maken te hadden.

Schepen Bart Vanacker wil het hierbij niet laten. “Er zijn verschillende camerabeelden en hopelijk worden we daar iets wijzer mee. We zoeken ook naar getuigen”, zegt de schepen. “Ach, we hebben allemaal wel eens iets uitgespookt, maar wie dit ook deed, moet er dan ook durven voor uitkomen.”