Vandalen breken in bij lokalen van Chiro Nele uit Ardooie en brengen er ook heel wat schade toe

De leiding van Chiro Nele uit Ardooie stelde zopas ernstige schade vast bij de gebouwen van de Chirohemen in de Oude Licherveldsestraat. Er is ook ingebroken.

Vermoedelijk werd de schade reeds dinsdagnacht aangebracht. Ruiten van het heem werden stuk geslagen. Door het forceren van een deur kregen de vandalen toegang tot de gebouwen. Er is duidelijk ingebroken want er werden zaken in het rond gestrooid.

Volgens de leiding is het niet de eerste maal deze maand dat er schade werd aangebracht. De gebouwen zijn eigendom van de gemeente Ardooie. Wie iets verdacht zou gezien hebben in de omgeving van het Hofland of de jeugdhemen wordt verzocht de gemeente of de Chiro te verwittigen.