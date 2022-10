Vandalen beschadigen kiosk uit eind negentiende eeuw in Oostende

Vandalen gingen tijdens de nacht van zaterdag op zondag driest tekeer in het Leopoldpark. Een van de smeedijzeren hekken van de Kiosk werd op een of andere manier omver geduwd. De politie is een onderzoek gestart.

De kiosk in het Leopoldpark staat er al sinds 1885. Het werd datzelfde jaar aangekocht door het Oostendse stadsbestuur ter vervanging van de in 1876 uitgebrande eerste houten kiosk, waarvan het dak nog uit riet bestond. De kiosk werd veelvuldig gebruikt voor muziekoptredens. Het werd voor het laatst gerestaureerd tussen 1997 en 1999. Het is meteen ook de oudst bewaarde kiosk van de badstad.

Zondagmorgen ontdekten medewerkers van de stad dat een van de smeedijzeren hekken eruit getrapt, geduwd of getrokken werd. Die verwittigden de politie. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en maakte een proces-verbaal op tegen onbekenden. Het is immers niet duidelijk wie precies achter de vandalenstreek zit.