Vandalen bekladden opnieuw panelen met mensen met migratieachtergrond in Oostende

De panelen die deel uitmaken van de tentoonstelling ‘Sandwiched’ in de Nieuwe gaanderijen in Oostende werden woensdag voor de tweede keer beklad met racistische opmerkingen. Alle mensen met een migratieachtergrond die de panelen sieren, kregen een hakenkruis te verwerken en woorden als ‘makakken’. “Oostende was net het ideale decor omwille van de 130 wonende nationaliteiten”, klinkt het boos.

Het stadsbestuur, de fotograaf en de geportretteerden zijn boos omdat hun panelen al voor de derde keer – de laatste keer woensdagnacht – beklad werden met hakenkruisen. De panelen maken deel uit van een tentoonstelling in de Nieuwe gaanderijen die nog tot 26 september loopt. “Sandwiched toont mensen die ‘gesandwiched’ worden door twee borden met daarop een leuze naar eigen keuze”, duidt fotograaf Bart Ramakers.

Meer dan 130 nationaliteiten

De tentoonstelling ontstond uit het idee dat iedereen zich bij het woord sandwichman het beeld voorstelt van een man die aan weerszijden van zijn lichaam een grote plaat met reclame of propaganda draagt. Ramakers draaide het concept om en liet de drager zijn of haar eigen boodschap uitbrengen. “Daar zitten mensen bij met verschillende nationaliteiten, ja”, zegt Ramakers. “Oostende telt meer dan 130 nationaliteiten en was net daarom het ideale decor voor deze opdracht. In een stad als Oostende snap ik niet dat zoiets kan.”

Bart Ramakers diende donderdag klacht in bij de politie tegen onbekenden. Die kwam ter plaatse poolshoogte nemen. “Die mensen voelen zich enerzijds enorm welkom in Oostende en dan zien ze zo’n dingen. Ik probeer die mensen een forum te geven om te zeggen dat ze allemaal Oostendenaar zijn en dan krijgen ze op deze manier het gevoel dat ze er toch niet bij horen”, aldus Ramakers.

Supermooi project

Lili Chong is een van de mensen die op een van de panelen staat. Ze is van Maleisische afkomst en is geschokt. “Iemands achtergrond kan toch niet de reden zijn om vandenstreken uit te halen”, Vraagt ze zich af. “We willen hiermee een positieve boodschap brengen en dan krijgen we zo’n reacties. Dit is een supermooi project en we zijn daar best trots op. Schandalig dat zoiets anno 2022 nog kan.”

Ook schepen van Cultuur, Bart Plasschaert is boos omwille van de vandalenstreek. “Zeven van de 25 aanwezige portretten werden beklad en laat dat nu net deze zijn waar mensen met een migratieachtergrond op staan”, reageert de schepen. “De opdracht was: zoek in de diverse samenstelling van de Oostendse bevolking naar veertig mensen die een quote brengen en breng dat in beeld. Die tentoonstelling staat net voor de diverse maatschappij die Oostende is. Die mensen die op de foto’s staan die beklad werden, leven hier al jaren en zijn volledig geïntegreerd binnen de Oostendse samenleving. Voor mij zijn zij evenveel Oostendenaar. We gaan de bekladde panelen die niet meer te herstellen zijn, vervangen en een tekst aanbrengen dat we met dit stadsbestuur blijven gaan voor een diverse en inclusieve samenleving.”