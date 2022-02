Vandaal steekt autobanden lek van ‘fout’ geparkeerde auto’s in Houthulst

In de Jonkershovestraat in Houthulst heeft een onbekende vandaal zondagnacht de rechterbanden lek gestoken van een zestal wagens en aanhangwagen. Opvallend: de vandaal viseerde wellicht bewust ‘foutgeparkeerde’ wagens die niet half op de weg en half op de parkeerstrook op het voetpad stonden, maar helemaal op het voetpad.

Voor heel wat bewoners in de Jonkershovestraat was het maandagochtend even ellende toen ze naar het werk wilden vertrekken. Een zestal wagens en een aanhangwagen, die geparkeerd stonden tussen de Carrefour Market en de Okay, bleken platte banden te hebben. Bizar is dat het telkens om wagens gaat die ‘foutgeparkeerd’ stonden. Bewoners in de Jonkershovestraat kampen al langer met parkeerproblemen. Eigenlijk moet je de wagen half op de weg en half op de donkergrijze parkeerstrook op het voetpad zetten. Het probleem daarbij is dan dat nogal wat zijspiegels sneuvelen van passerend verkeer. En daarom zetten verschillende bewoners hun auto toch volledig op het voetpad. Er is nog plaats genoeg voor wandelaars om te passeren, maar daar dacht de vandaal wellicht anders over.

Niet op school geraakt

“Ik ging om 8 uur naar de overkant van de weg om naar mijn werk als leerkracht godsdienst en haarzorg te vertrekken”, zegt Margot Ureel (25). “Ik merkte echter meteen dat mijn auto, een Volkswagen Golf, plat stond rechts vooraan. Verdorie, vervelend, dacht ik. Maar daarna zag ik dat er ook een band van de Mercedes van mijn vriend lek was. Dat kon geen toeval zijn. Meteen daarna passeerde een vrouw die met haar hondje aan het wandelen was en zei dat er nog verschillende wagens lek stonden in de buurt. Daarna hebben we de politie gebeld om aangifte te doen. Mijn vriend kon zijn reservewiel opleggen en naar zijn garagist rijden. Ikzelf moest deze voormiddag op de twee campussen van het GO! Atheneum in Diksmuide lesgeven en me daarvoor verplaatsen. Ik kon dus niet anders dan thuisblijven. Plezant is anders. Gelukkig kon een collega me ’s middags komen ophalen.”

Onderzoek

De politie Polder deed een rondgang ’s morgens en noteerde al schadegevallen. Ze stopten een brief onder de ruitenwissers van de auto’s van bewoners die niet bereikbaar waren en die ook één of meerdere lek gestoken banden hadden. Vier bewoners deden al aangifte bij de politie. Naar een motief is het nog raden.

“Het lijkt er sterk op dat de vandaal bewust auto’s viseerde die helemaal op het voetpad stonden”, vervolgt Margot. “Voor onze auto stond een Porsche waar niets aan was. Die stond in de ogen van de vandaal correct. De Dacia daarvoor had twee lekke banden. Ik vind het onbegrijpelijk dat iemand zoiets doet. Nooit eerder kwam een klacht: niet van buurtbewoners, niet van de gemeente en niet van de politie. Mensen spreken met elkaar, zeg ik altijd, maar die vandaal blijkbaar niet.” De politie gaat verder met het onderzoek. (JH)