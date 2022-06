Vandaal richt ravage aan in het Brugse Jan Breydelstadion: dader gevat, motief onduidelijk

Een 25-jarige Bruggeling heeft in de nacht van dinsdag op woensdag aanzienlijke schade aangericht op de site van het Jan Breydelstadion in Sint-Andries. Zowel aan de Clubzijde als de Cerclekant bracht de vandaal diverse vernielingen aan. Toen de conciërge van Cercle hem betrapte en hij de politie alarmeerde, kon de dader worden gevat. Het is onduidelijk wat zijn motief was.

Het was omstreeks 2.30 uur toen de conciërge van Cercle, die in een appartement in de nok van het Jan Bryedelstadion woont, uit zijn slaap werd gehaald en een vreemde man opmerkte nabij de Cercleshop recht tegenover het secretariaat. Hij was op dat moment zaken, zoals onder andere een oplaadterminal, door het raam van de shop aan het gooien.

Voordien had de dader, die heel agressief en triest tewerk ging, een metalen veiligheidspoort en vuilnisbakken losgerukt. Op de parking aan de kant van Cercle heeft hij ook twee wagens beschadigd. De carrosserie van beide auto’s werd met de voet ingetrapt en van één wagen werden de ruitenwissers afgerukt.

Verwarde indruk

Ondanks dat de conciërge bij de dader kwam, bleef hij spullen door het al kapotte raam van de Cercleshop gooien. De conciërge had in tussentijd de politie gealarmeerd, die de verdachte ter plaatse kon vatten. Het is niet duidelijk hoe lang hij reeds op dat moment rond het stadion liep. Op camerabeelden is wel te zien dat hij tevens in afgesloten zones van het stadion probeerde binnen te dringen. Cercle lanceerde vorige week een rebranding en het nieuwe logo is op diverse plaatsen aan en nabij het secretariaat te zien. Die zaken bleven onaangeroerd. Hoe groot de schade financieel is, zal nog moeten worden bekeken.

De man in kwestie, die op vernielzucht was, werd bestuurlijk aangehouden om te voorkomen dat hij verdere schade zou aanrichten. De vandaal maakte een verwarde indruk en was wellicht onder invloed. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid gerechtelijk worden vervolgd. (AC)