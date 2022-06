Van Quickenborne tikt Orde van Artsen op de vingers over kinderarts die verdacht is van voyeurisme

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verwacht dat de Orde van Geneesheren “doortastend optreedt” tegen de kinderarts die in de cel zit op verdenking van het bezit van beelden van kindermisbruik. Dat zei hij donderdagmiddag in de Kamer. De Orde is nog voor de arrestatie van de man door het parket op de hoogte gebracht van de feiten, aldus Van Quickenborne. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat.

De 50-jarige kinderarts uit Veldegem, een deelgemeente van het West-Vlaamse Zedelgem, zit sinds vorige week in de cel op verdenking van voyeurisme en het bezit van beelden van kindermisbruik. Er werden eerder al huiszoekingen uitgevoerd in zijn woning en zijn kabinet.

Huiszoeking

De Orde van Artsen wist dat er vorig najaar een huiszoeking was geweest bij de kinderarts en was daar ook bij aanwezig, maar volgens ondervoorzitter Michel Deneyer was de Orde toen niet op de hoogte van de reden voor die huiszoeking. De Orde is elk jaar betrokken bij meer dan 100 huiszoekingen bij artsen, zei Deneyer donderdag in De Ochtend op Radio 1, en is daarbij zelden op de hoogte van de inhoud van het dossier.

Of de Orde van Artsen intussen wel officieel op de hoogte is gebracht, zei Deneyer niet met zoveel woorden. Hij gaf wel aan dat er “quasi geen informatiedoorstroming” is tussen de verschillende afdelingen van de Orde van Artsen. Het dossier speelde zich af in West-Vlaanderen, “en ik zit in Brussel”, klonk het. Deneyer zei ook dat hij alleen via de pers had vernomen dat er “elektronisch materiaal” in beslag is genomen bij de huiszoeking vorig jaar. Hoe dan ook wacht de artsenorde volgens de ondervoorzitter gewoonlijk een eventuele veroordeling van een arts af alvorens stappen te ondernemen, klonk het.

Slachtoffers beschermen

Toch vindt Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dat de Orde meer had kunnen doen. Het parket heeft de Orde nog voor de arrestatie van de arts op de hoogte gebracht van de feiten “opdat de Orde, als tuchtorgaan, kan doen wat zij zou moeten doen”, antwoordde hij donderdag op vragen van Valerie Van Peel (N-VA) en Goedele Liekens (Open VLD) in de Kamer. “Justitie heeft haar verantwoordelijkheid genomen (..) Doortastend optreden, snel handelen en slachtoffers beschermen. Ik verwacht dat ook van de Orde van Geneesheren.”

Patty T’jonck van het parket West-Vlaanderen afdeling Brugge bevestigt dat het parket de Orde via een standaardschrijven op de hoogte heeft gebracht van de zaak tegen de arts, met daarin ook de tenlasteleggingen. Dat is voor de arrestatie gebeurd, beaamt ze, al geeft het parket geen verdere details over de timing. De arts is vorige week opgepakt.

Volgens Van Peel heeft justitie gefaald in het dossier, en neemt de minister de problematiek onvoldoende serieus. Goedele Liekens stelde zich vragen bij de “rol, of eerder de niet-rol” van de Orde van Artsen. “Dat zo iemand dagdagelijks met kinderen kan blijven werken, daar trek je als minister de haren van uit de kop.”