Valse enquêteur(s) op stap in de gemeente Wingene

Tal van inwoners van de Egemstraat, de Leenmolenstraat en de Kozijnhoekstraat in Wingene lieten weten dat er een valse enquêteur op pad is. Die persoon heeft zich uit als medewerker van de gemeente om bevragingen te doen. De gemeente bevestigt dat er geen enquêteurs aangesteld zijn om bewoners te bevragen. De politiedienst is al op de hoogte gebracht.

Vanuit de gemeente en vanuit de politiedienst vraagt men om heel waakzaam te zijn. Bij enige twijfel, is het heel zinvol om het legitimatiebewijs te vragen en de dienst te contacteren waar de enquêteur aan verbonden is. Indien nodig verwittig de politie. Klachten, opmerkingen of tips kunnen ook gemeld worden via het gemeentelijk contactpunt, nummer 1750.