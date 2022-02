Valse bommelding bij Basic Fit in Brugge

Donderdagavond rukte de Brugse politie in aller ijl uit, na een bommelding in het fitnesscentrum Basic Fit op het Stationsplein. Achteraf bleek het om een valse melding te gaan na een discussie over een covidsafe pasje.

“Een man meldde de politie dat er een bom zou afgaan in Basic Fit”, bevestigt Lien Depoorter, woordvoerder van de lokale politie Brugge. De bommelding werd serieus genomen, de politie trok met meerdere ploegen naar het Stationsplein. Het hele gebouw werd doorzocht, er werd niks gevonden.

“De persoon die de bommelding deed, is weggelopen. Hij is gekend bij de politie, we zijn naar hem op zoek”, aldus Lien Depoorter. De Bruggeling zou ruzie gemaakt hebben, toen hem de toegang gerweigerd werd, omdat hij zijn covid safe pas niet bij zich had. Uit wraak zou hij nadien een valse melding gedan hebben. Op valse bommeldingen staan zware straffen.