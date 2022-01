‘Urban explorers’ slaan ramen in van verlaten pand in Koksijde

In de nacht van zaterdag op zondag werd de politie opgeroepen na een melding van vandalisme in de Veurnelaan in Koksijde. Negen jongeren werden geïdentificeerd en verklaarden de ramen van een pand te hebben ingeslagen omdat ze aan ‘urban exploring’ deden.

Het was rond half een in de nacht van zaterdag op zondag toen de politie Westkust de melding kreeg dat verschillende jongeren ramen van een leegstaand gebouw in de Veurnelaan in Koksijde aan het inslaan waren. Een getuige had hen bezig gezien.

De politie snelde ter plaatse maar de vijf jongeren waren net vertrokken van bij het gebouw en liepen weg. Ze konden echter even verder onderschept worden. Het ging allemaal om jongeren tussen de 17 en 26 jaar oud uit de streek van Wervik. Iets later kwamen ook nog vier vrienden van de jongeren toe. Ook zij werden allemaal geïdentificeerd. Ze verklaarden allemaal dat ze verlaten panden zochten om te kunnen exploreren. Of dat klopt moet blijken uit het onderzoek.

Wie aan urban exploring doet zoekt verlaten panden en gebouwen om daar foto’s te kunnen maken maar typisch aan het fenomeen is dat daarbij geen schade wordt aangericht en alles in oorspronkelijke staat terug wordt achtergelaten. Of de jongeren dus die hobby beoefenden maar daarbij wel de ramen insloegen wordt onderzocht.

(JH)