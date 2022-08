Twee vissers lappen regels aan hun laars in Oostende

Zaterdagochtend kort na 9 uur stelde de politie inbreuken vast op de visserijregelgeving.

De feiten vonden plaats bij de Keignaert, in deelgemeente Zandvoorde. Twee mannen van 50 en 51 jaar zaten te vissen aan de oever van de waterplas en waren in het bezit van een visverlof. Eén van hen was met meer hengels actief dan het toegelaten maximum van twee vispersen per persoon. Enkele meters verderop hadden de mannen ook een stoffen boodschappentas in het water gelegd. Daarin staken een ruisvoorn en twee kroeskarpers. Een karper was nog in leven.

De vissers gaven aan dat ze de dieren vingen met het oog op consumptie, wat eveneens een inbreuk is op het gewone visverlof. Die vergunning stelt onder andere dat de vissen onmiddellijk moeten worden vrijgelaten en niet bijgehouden mogen worden. De politie stelde een proces-verbaal op en liet de enige levende vis opnieuw in het water zetten.