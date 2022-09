Twee privévliegtuigen voor mensensmokkel in beslag genomen op luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem werden twee privévliegtuigen in beslag genomen die werden ingezet voor mensensmokkel. Dinsdagochtend 13 september heeft een internationale politieoperatie een organisatie mensensmokkelaars opgerold. De bende opereerde vanuit ons land en maakte gebruik van privévliegtuigen om mensen te smokkelen. “Mensensmokkel in bootjes en via vrachtwagens kennen we al, dit is gloednieuw”, wist minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

De actie, waarbij politiediensten uit België, Italië, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en de Verenigde Staten betrokken waren, werd vanuit het Federaal Parket geleid door een Brusselse onderzoeksrechter. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Brussel, bijgestaan door onder andere de Directie Serious and organised crime (DJSOC) van de Federale Gerechtelijke Politie, werd voor dit onderzoek ook ondersteund door Europol. Tijdens de actie werden onder meer twee vliegtuigen in beslag genomen en werden vijf personen gearresteerd, van wie twee in ons land en drie in Italië. “Het is nog niet duidelijk of deze 2 vliegtuigen effectief werden ingezet of zouden ingezet worden voor smokkelvluchten. Ze waren alleszins in bezit van 1 van de mensen die werden opgepakt”, legt Ann Bergels van de Federale Politie uit.

Mensensmokkel met privévliegtuigen en valse diplomatieke paspoorten

De mensensmokkel door deze organisatie verliep altijd op dezelfde wijze. De passagiers, voornamelijk personen van Koerdische afkomst, stapten in Turkije aan boord van een privévliegtuig met valse diplomatieke paspoorten op zak. De officiële bestemming van de reis – meestal het Caribisch gebied – werd echter nooit bereikt. Tijdens een tussenlanding op een Europese luchthaven verlieten de migranten het vliegtuig, vernietigden ze hun valse paspoorten en vroegen ze stelselmatig asiel aan.

De organisatie liet zich naast mensensmokkel en valse documenten ook in met het uitgeven van valse cheques en oplichting van vliegtuigmaatschappijen in een poging een eigen vloot uit te bouwen. Ook hotels werden opgelicht door de niet-betaling van facturen. Per gesmokkelde persoon werden door de organisatie woekerprijzen tot 20.000 dollar geïnd.

Tussen oktober en december 2020 vonden minstens vijf smokkeloperaties plaats in vijf verschillende Europese landen. Daarnaast werden er meerdere plannen gemaakt om andere smokkeloperaties uit te voeren.

Twee vliegtuigen in beslag genomen

Dankzij intensief onderzoek door de Belgische speurders en een goede samenwerking met andere Europese en Amerikaanse politiediensten, kon men vaststellen dat de basis van de organisatie zich in België bevond.

De tussenkomst op dinsdagochtend 13 september 2022, gecoördineerd door Europol en Eurojust, richtte zich naast België ook op Italië en Frankrijk. Deze actie leidde tot de arrestatie van 5 personen, onder wie 2 in België. De onderzoeksrechter heeft intussen hun aanhouding bevestigd. Ze worden verdacht van feiten van mensensmokkel, witwassen, deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte.

Daarnaast werden tijdens de actie ook een grote som geld, verschillende goederen die gebruikt werden door de organisatie en twee vliegtuigen in beslag genomen. Het feit dat de valse documenten door de organisatie in België werden vervaardigd, werd tijdens de actie bevestigd door het aantreffen van vervaardigingsmateriaal.

Nationaal Veiligheidsplan

Dit onderzoek past volledig in het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 2022-2025 van de Geïntegreerde Politie. In dit plan worden onder meer de aanpak van georganiseerde criminaliteit, mensensmokkel en misdrijven tegen de fysieke en psychische integriteit als belangrijke veiligheidsthema’s opgenomen.

Aan de actie werkten heel wat (politie)diensten uit binnen- en buitenland mee: de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Brussel, de Directie Serious and organized crime (DJSOC), de Luchtvaartpolitie, de directie Hondensteun, een lokale politiezone, politiediensten uit Italië, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten, het Federaal Parket, Europol en Eurojust.