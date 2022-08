Twee mensensmokkelaars opgepakt die afspraken in Houthulst, derde gevlucht

In Houthulst konden vrijdagavond laat twee vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt worden. Een derde kon ontkomen. In een van de wagens werden tal van zwemvesten gevonden. “Beiden zeggen Irakezen te zijn en werden aangehouden”, zegt procureur Yves Segaert-Vandenbussche van het Brugse parket.

Wat de vermoedelijke mensensmokkelaars precies uitgerekend in Houthulst deden is niet duidelijk. Het gaat in ieder geval niet om een bekende hotspot. Rond 22.40 uur werd melding gemaakt van verdachte activiteiten in de Veldstraat, min of meer in het centrum. Buurtbewoners belden ook de politie waarna een interventieploeg van politiezone Polder ter plaatse reed.

Er werd een Renault Clio met Franse nummerplaat opgemerkt. De man achter het stuur haalde een Grieks rijbewijs boven maar bekende een Irakees te zijn. De politie ging over tot een controle en kreeg daarbij hulp van een buurtbewoner die het verdachte gedrag had opgemerkt.

Die had gezien hoe een tweede inzittende van de wagen naar een ander geparkeerd voertuig ging, even verderop. Ze gebruikten daarbij zaklampen en vielen des te meer op.

Twee aangehouden, derde gevlucht

Toen de politie naar de andere wagen ging, een Citroën C5 eveneens met Franse nummerplaat, vluchtten twee mannen weg. Er werd een achtervolging en zoekactie gestart waarna een man gevat kon worden in een aanpalende straat.

De politie zette een drone met warmtecamera in maar de derde man kon toch ontkomen. Nadien werd de Citroën C5 doorzocht en die bleek vol nautisch materiaal te zitten. Het ging vooral over zwemvesten. “De twee werden gearresteerd op verdenking van mensensmokkel en verschenen zondag voor de onderzoeksrechter”, zegt procureur Yves Segaert-Vandenbussche.

“Beiden zijn aangehouden. Ze beweren Irakezen te zijn maar dat wordt onderzocht. Het is niet duidelijk waarom de ene een Grieks rijbewijs had. En het is ook niet duidelijk wat ze in Houthulst te zoeken hadden.” Beide auto’s en enkele GSM’s werden in beslag genomen om verder onderzoek te voeren.

(JH)